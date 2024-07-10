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Возгорание потушили на крыше склада в Старой Купавне Богородского округа

Пожарные потушили возгорание, которое произошло на крыше склада в Старой Купавне Богородского округа, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о пожаре поступил в 21:43 9 июля. Горела крыша двухэтажного склада из сэндвич-панелей. Огонь охватил площадь в 20 кв. м.

В 22:45 возгорание локализовали, в 22:54 потушили открытое горения. В 23:17 специалисты ликвидировали последствия пожара. В данном инциденте погибших и пострадавших нет.

На тушение огня выезжали 50 человек и 18 единиц техники, от МЧС: 20 человек и 7 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 40 пожаров. Их ликвидировали 350 человек и 100 единиц техники.