Воспитательница избивала малышей в детском саду Северодвинска

Неадекватная воспитательница избивала малышей в детском саду в Архангельской области. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает 112 .

Скандал разгорелся вокруг детсада «Винни-Пух» в Северодвинске. Родители утверждают, что воспитатель Ольга З. систематически кричала и избивала воспитанников. Моменты издевательств над детьми и избиения сняла нянечка.

На опубликованных кадрах видно, как женщина ладонью наносит удары по голове малышей и применяет к ним физическую силу.

Родители написали заявление в полицию. Воспитательница хотела уволиться по собственному, но ей отказали и официально отстранили от работы.

В результате прокурорской проверки в отношении сотрудницы детсада возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

