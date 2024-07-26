Воспитателя питерского детского сада госпитализировали после нападения родителя

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Женщина в детском садике Санкт-Петербурга устроила драку с воспитателем из-за панамки, пишет Telegram-канал « 78 ».

Педагог высказала замечание матери двух девочек из-за отсутствующего головного убора у ребенка в жаркую погоду.

Женщина критику не восприняла и избила воспитателя, утверждает канал.

Пострадавшую с ушибами тканей головы госпитализировали.

Это не первый конфликт мамы с персоналом детского учреждения — ранее она устроила скандал якобы из-за пропажи детских вещей.

Разбираться в произошедшем, возможно, придется социальным работникам.