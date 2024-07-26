Воспитателя питерского детского сада госпитализировали после нападения родителя
Женщина в детском садике Санкт-Петербурга устроила драку из-за панамки
Женщина в детском садике Санкт-Петербурга устроила драку с воспитателем из-за панамки, пишет Telegram-канал «78».
Педагог высказала замечание матери двух девочек из-за отсутствующего головного убора у ребенка в жаркую погоду.
Женщина критику не восприняла и избила воспитателя, утверждает канал.
Пострадавшую с ушибами тканей головы госпитализировали.
Это не первый конфликт мамы с персоналом детского учреждения — ранее она устроила скандал якобы из-за пропажи детских вещей.
Разбираться в произошедшем, возможно, придется социальным работникам.