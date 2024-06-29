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Воробьев: концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» не будет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что концерт зал на месте сгоревшего после теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут, сообщает РИА Новости.

«Концертного зала там больше не будет», - отметил глава региона.

22 марта террористы ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение. В результате трагедии погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте концертного зала «Крокус Сити Холл» могут создать памятный сквер.

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность», — сказал глава региона.