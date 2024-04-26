Волонтер: экс-полицейский прострелил голову бродячему псу в Сочи

В сочинском поселке Красная Поляна бродячий пес получил тяжелое ранение головы из-за стрельбы. По словам волонтера Анны, которая сейчас опекает животное, в собаку прицельно стрелял бывший полицейский, сообщает 360 .

Раненого пса зовут Дружок. Его опекунша рассказала, что после стрельбы у животного сломана челюсть и зафиксирована черепно-мозговая травма. В будущем Анна хочет проконсультироваться с юристом и надеется, что извлеченную из головы Дружка пулю можно будет использовать в качестве улики.

«Заявление в МВД подал детский сад, потому что мужчина стрелял рядом с его территорией. Не могу сказать о личности стрелка, но это бывший полицейский», — утверждает девушка.

Стрельба произошла примерно в полночь 24 апреля. По словам волонтера, Дружок шел по улице вместе со всей сестрой, когда экс-силовик начал прицельно стрелять ему в голову. Очевидцы, по утверждениям Анны, также заявляли, что ранее этот же мужчина «неоднократно бил животных палкой».