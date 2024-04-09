Военнослужащие России отбили у ВСУ Первомайское

Репортер Руденко сообщил о победе ВС РФ в сражении с ВСУ за Первомайское

Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале показал кадры разбитой военной техники ВСУ и заявил, что ВС РФ полностью овладели населенным пунктом Первомайское.

Руденко опубликовал кадры двух разбитых бригад ВСУ — 59-й и 25-й. На снимках видны серьезные повреждения танка и горящая спецтехника.

«Подразделения 9 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 армейского корпуса выбили с позиций отряды боевиков ВСУ и полностью овладели населенным пунктом Первомайское», — написал Руденко.

Ранее сообщалось, что обстановка на всей линии фронта соприкосновения для ВСУ остается сложной. У России преимущество в том числе в воздухе и в ракетах.