Военкор Поддубный: ВСУ уничтожают АЗС под Курском для срыва эвакуации жителей
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские военнослужащие, применяя средства огневого поражения, намеренно уничтожают автозаправочные станции (АЗС) в приграничных районах Курской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Боевики киевского режима таким образом пытаются помешать эвакуации мирных жителей из зоны боев», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, бойцы ВСУ наносят целенаправленные удары по гражданским автомобилям в курском приграничье. Есть погибшие и пострадавшие.
Ранее Поддубный сообщал, что первоначальная атака ВСУ на Курскую область была сорвана, однако украинские силы планируют вторую волну нападений на приграничные российские территории.
Бои в приграничье Курской области не прекращаются со вторника. ВСУ пытаются проникнуть на территорию РФ. В результате их атак есть жертвы среди гражданских и пострадавшие. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.