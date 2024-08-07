Военкор Поддубный: ВСУ уничтожают АЗС под Курском для срыва эвакуации жителей

«Боевики киевского режима таким образом пытаются помешать эвакуации мирных жителей из зоны боев», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, бойцы ВСУ наносят целенаправленные удары по гражданским автомобилям в курском приграничье. Есть погибшие и пострадавшие.

Ранее Поддубный сообщал, что первоначальная атака ВСУ на Курскую область была сорвана, однако украинские силы планируют вторую волну нападений на приграничные российские территории.

Бои в приграничье Курской области не прекращаются со вторника. ВСУ пытаются проникнуть на территорию РФ. В результате их атак есть жертвы среди гражданских и пострадавшие. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.