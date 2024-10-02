Влиятельный отец школьника-насильника в Кинешме пытается спрятать его в психушке

В сентябре в соцсетях города распространилась жуткая история о том, что 14-летний подросток школы №8 заманил 7-летнюю девочку покататься на самокате. Затем он возил ребенка в разные места, где совершал противоправные действия. Насилие школьник снимал на видео и фото.

Пострадал и брат жертвы. Мальчик пытался помочь сестре. Все это время детей искала мама. Через некоторое время подросток с пострадавшей переезжал дорогу к магазину, и его поймала женщина.

Оказалось, что злоумышленник — сын известного местного бизнесмена. Отец был уверен, что этот скандал удастся замять.

Сначала предприниматель увез сына на дачу в Кинешемский район, а после этого спрятал подростка в одном из церковных приходов. Потом он отправил сына в психиатрическую клинику. Возможно, с руководителем учреждения у бизнесмена давние связи, а поэтому он может подписать мальчику нужный диагноз.

Силовики пытались допросить подростка, но его постоянно не было дома. Отец сообщил, что мальчик с мамой уехали отдыхать и у них нет связи. В психоневрологическое отделение полицейских не пустили медики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Следствием по этому делу заинтересовались на самом высоком уровне. В итоге в конце сентября силовики забрали школьника из психоневрологического отделения и задержали.

По информации портала, насилие над девочкой — не первое преступление подростка. В 2023 году был аналогичный случай, но тогда влиятельному отцу удалось замять дело.