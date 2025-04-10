Владелец McLaren в Перми покончил с собой после того, как на авто наложили арест

В Перми покончил с собой гендиректор строительной компании «Алга»

В Перми гендиректор строительной компании «Алга» покончил с собой после того, как не смог продать английский спорткар McLaren 720S, на который наложили арест. У мужчины были финансовые трудности, сообщает Baza .

39-летний Алексей Б. ушел из дома 6 апреля. Когда семья начала беспокоится, мужчина прислал сообщение, в котором написал, что готовится совершить «трусливый поступок, но другого выхода нет». 7 апреля тело бизнесмена нашли на территории лыжной базы «Динамо».

По предварительным данным, Алексей мог покончить с собой из-за финансовых проблем, которые начались у его компании в 2024 году. Мужчина подозревал, что счета предприятия могут арестовать.

Чтобы расплатиться с долгами, Алексей решил продать английский спорткар McLaren 720S стоимостью 20 млн рублей, приобретенный в лизинг на компанию.

Однако покупателя на машину он так и не нашел. Кроме того, на авто в марте 2025 года был наложен арест. А долги все накапливались. Это и могло стать поводом для Алексея, который решил свести счеты с жизнью.

Также известно, что мужчина состоял на учете у психиатра. После смерти долги его компании превысили 64 млн рублей.

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