Вице-главу «Оборонстроя» Ясакову задержали за мошенничество на 786 млн

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали за, предположительно, мошенничество на сумму 786 млн рублей. Это может быть связано с тем, что организация обанкротилась в 2021 году, когда обнаружили финансовые нарушения и было возбуждено уголовное дело, сообщает Mash .

Недвижимость Ясаковой, среди которой был и трехэтажный особняк в Москве, арестовали. До этого она хотела продать его за 120 млн рублей.

В 2019 году Ясакову допрашивали в рамках расследования дела о хищении трех млрд рублей из банка «Северный кредит». Уголовку завели в 2018 году, а потом организация обанкротилась.

Ясакову, предположительно, заметили в фиктивном договоре на 152 млн рублей. Она скрывала некоторые доходы и имущество.

В 2017 году Ясакова была признана наиболее богатым депутатом Вологодской области. Она была главой ряда строительных компаний, сотрудничавших с Минобороны РФ: «Оборонстрой», «Оборонстройпроект», «Оборонэкспертиза» и «Оборонэнерго».

