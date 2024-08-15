Видео взрыва после падения бомбардировщика Ту-22М3 появилось в Сети
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Mash разместил видеоролик с мощным взрывом после падения самолета Ту-22М3 недалеко от поселка Михайловка Иркутской области.
В четверг российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По словам очевидцев, борт загорелся еще в воздухе. В Минобороны заявили, что экипаж самолета катапультировался, все живы. На борту находилось 4 человека.
На видео показан взрыв в темноте и взметнувшийся в небо огонь. От места ЧП поднимается густой дым.
Во время падения пилоты увели самолет в район виадука, подальше от жилых домов. Предварительно, ракетоносец-бомбардировщик выполнял плановый полет.