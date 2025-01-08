Видео: в Индии слон взбесился на фестивале и бросился в толпу, пострадали люди

В Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в мероприятии, неожиданно для всех взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы, инцидент попал на видео, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как пять слонов в традиционных украшениях стоят в ряд перед большой толпой зрителей. В какой-то момент слон, стоящий в середине колонны, выбегает вперед, хватает первого попавшегося под хобот человека и начинает им размахивать из стороны в сторону.

В этот момент стоящие рядом люди бросились врассыпную. Разъяренного слона пытались успокоить в течение нескольких часов.

В результате инцидента никто не погиб, но десятки человек получили травмы различной степени тяжести и не из-за действий слона, а из-за паники и возникшей давки. Что вывело крупное животное из себя, а также какая теперь судьба его ждет, не уточняется.