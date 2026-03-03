Видео с плененным пилотом США в Кувейте вызвало широкий резонанс

В Кувейте распространилось видео с американским пилотом, которого заставили встать на колени и едва не избили. Инцидент произошел на фоне атак по американским объектам, сообщает «Царьград» .

На опубликованных кадрах видно, как американский пилот оказался в окружении мужчин. Под давлением он опустился на колени и пытался жестами остановить происходящее, что-то объясняя собравшимся.

После того как пилот подчинился требованиям, мужчины отступили и позволили ему подняться. Видео быстро распространилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся атак по американским объектам в Кувейте. По данным СМИ, Иранский корпус стражей исламской революции наносит удары по территории страны, где размещены базы США. Ранее сообщалось, что при атаке на базу Арифджан использовались 12 беспилотников. Под удар также попадало посольство США в Кувейте.

