Видео: автобус с россиянами перевернулся в Турции, 18 из них пострадали
Российские туристы попали в аварию на пути из аэропорта Антальи в город Сиде, когда ехали на туристическом автобусе. Водитель не справился с управлением и допустил падение транспорта в кювет с последующим столкновением с теплицей. Видео последствий опубликовал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что туристический автобус лежал на боку. У транспорта наполовину выбито лобовое стекло. Рядом с автобусом толпились люди и работали сотрудники местных оперативных служб.
Предварительно установлено, что травмы различной степени тяжести получили 18 россиян и водитель автобуса.
Авария произошла в районе Гюндогду на бульваре Мустафы Бея. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.