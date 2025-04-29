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Видео: автобус с россиянами перевернулся в Турции, 18 из них пострадали

Российские туристы попали в аварию на пути из аэропорта Антальи в город Сиде, когда ехали на туристическом автобусе. Водитель не справился с управлением и допустил падение транспорта в кювет с последующим столкновением с теплицей. Видео последствий опубликовал SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что туристический автобус лежал на боку. У транспорта наполовину выбито лобовое стекло. Рядом с автобусом толпились люди и работали сотрудники местных оперативных служб.

Предварительно установлено, что травмы различной степени тяжести получили 18 россиян и водитель автобуса.

Авария произошла в районе Гюндогду на бульваре Мустафы Бея. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.