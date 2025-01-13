«Весь верх горит»: пожар охватил госпиталь с российскими военными

сегодня в 15:03

В Туле загорелся госпиталь с военными

В Туле пожар произошел военном госпитале 39 отдельного медицинского отряда ВДВ. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает «112» со ссылкой на источник.

Загоревшееся учреждение находится на улице Советская. На опубликованных кадрах можно заметить, что пожар охватил верхний этаж госпиталя — из его окон валит густой черный и сизый дым.

«Мгновенно, посмотри, что творится. Смотри, вообще весь верх горит», — говорит горожанка, снимающая видео.

После пожара в госпитале началась эвакуация.

По данным некоторых СМИ, огонь в госпитале распространился на 1000 квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны.