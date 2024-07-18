Велели убивать у всех на глазах: расправе над юной ижевчанкой не помешал никто

В Ижевске 16 июля мужчина затащил 12-летнюю школьницу Катю в подъезд многоэтажного дома на улице 10 лет Октября, после чего сбросил ее с балкона 17 этажа. После этого душегуб покончил с собой. Погибшего ребенка похоронят 19 июля, пишет kp.ru .

По словам очевидцев, злоумышленник схватил девочку и тащил ее в подъезд, при этом Катя кричала и звала на помощь. Никто из находившихся рядом людей, в том числе ее друзей, не вмешался, хотя, по мнению очевидцев, помешать убийце было вполне реально.

«Это было на глазах у друзей. Так как она маленькая, утащить ее было не сложно, а он именно тащил. Катя кричала, просила помочь. Почему-то никто не отреагировал. Возможно, дети растерялись», — рассказала мама одной из подруг погибшей.

Обстоятельства произошедшего далее остаются не выясненными до конца. По имеющимся версиям следствия, 25-летний подозреваемый либо сам столкнул девочку с балкона, либо она погибла во время потасовки, после чего он выпал следом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка.

19 июля в столице Удмуртии состоятся похороны Кати. К ним ее одноклассники и друзья уже собрали деньги, чтобы помочь семье погибшей.

Ранее одноклассники подозреваемого дали ему характеристику. По их словам, молодой человек был странным, в школе он подвергался буллингу, на что реагировал агрессивно.