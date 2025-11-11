В Забайкалье застрелили военного полицейского: убийца все еще не найден
В городе Борзя Забайкальского края застрелили сотрудника военной полиции Константина Э. Убийца скрылся с места преступления и до сих пор не найден, сообщает «112».
Мужчину убили 11 ноября во дворе дома. Константин вышел из подъезда с друзьями, после чего прогремел выстрел. Сотрудник военполиции получил смертельное ранение и скончался.
Стрелок скрылся с места убийства на автомобиле. Поиски подозреваемого продолжаются.
По факту убийства военного полицейского возбуждено уголовное дело. Мотивы убийцы пока неизвестны.
