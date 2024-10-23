В Волгограде водитель BMW переехал многодетную мать при детях за замечание

Волгоградские стражи порядка разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадала 40-летняя многодетная мать. Близкие потерпевшей утверждают, что водитель BMW с московскими номерами переехал ее из-за замечания, пишет V1.RU .

По данным волгоградской полиции, авария произошла 22 октября в 15:05 по местному времени в районе дома № 38 на Большой улице. Предварительно установлено, что водитель иномарки сбил женщину, затем скрылся с места аварии. Позднее его личность установили и задержали, а пострадавшую доставили в больницу.

Родственники пострадавшей женщины утверждают, что авария произошла вблизи школы-интерната «Созвездие». Водитель BMW подрезал многодетную мать, которая вышла из своей машины и сделала ему замечание. После чего мужчина переехал ее при детях и скрылся.

«Она находится в тяжелейшем состоянии в 25-й больнице. Дома ее ждут трое несовершеннолетних детей. Младшая девочка в этом году только пошла в первый класс. Все это произошло у нее на глазах. Дети в полном шоке», — рассказали близкие потерпевшей.

Муж пострадавшей женщины подтвердил, что она в тяжелом состоянии находится в больнице. Медики приняли решение подключить ее к ИВЛ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.