В Уфе мужчина три года следит за бывшей женой и избивает ее

В Уфе женщина уже три года подвергается преследованиям и избиениям со стороны бывшего мужа. Теперь женщина опасается, что в скором времени мужчина может лишить ее жизни, пишет Baza .

Десятилетний брак Лилии и Романа, в котором родились двое детей, рухнул из-за пристрастия супруга к алкоголю и его агрессивного поведения. После развода, который произошел несколько лет назад, жизнь женщины превратилась в кошмар.

По словам Лилии, ее бывший муж систематически следит за ней, наносит побои, отправляет угрожающие сообщения с аккаунтов детей, повреждает ее автомобиль, проникает в квартиру, разрушает имущество и угрожает расправой. Его действия терроризируют не только ее, но и ее детей. Женщина старается фиксировать поведение экс-супруга и последствия его агрессии на видео. На опубликованных кадрах видно, как плачет сын мужчины рядом с дверью, в которой, предположительно, кулаком разбито стекло.

На данный момент женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением и добивается возбуждения уголовного дела против бывшего мужа.

