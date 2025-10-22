В Тульской области начали проверку после травли школьницы одноклассниками

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о текущем состоянии расследования инцидента, связанного с неправомерными поступками в отношении ученицы в Тульской области, где одноклассники устраивали травлю над девочкой и фиксировали все на видео, сообщает Следком .

Предварительно известно, что в Сети распространилась информация о том, что в образовательном учреждении Веневского района группа школьников совершает незаконные действия в отношении своей сверстницы, фиксируя происходящее на видео.

Следственными структурами Следственного комитета РФ по Тульской области ведется доследственная проверка по признакам преступления, квалифицируемого статьей 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Тульской области Вячеславу Усову предоставить информацию о продвижении проверки, а также по обстоятельствам, описанным в публикации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.