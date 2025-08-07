В центре Москвы под колесами Kia погиб мотоциклист
Фото - © Медиасток.рф
Днем 7 августа в центре Москвы на пересечении Шмитовского проспекта и Стрельбищенского переулка произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте, об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Предварительно известно, что автомобиль марки Kia столкнулся с мотоциклом, водитель которого смертельно травмировался и скончался на месте. Бригада скорой помощи оказалась бессильна.
О состоянии водителя автомобиля на момент публикации заметки ничего не сообщается. Также неизвестно, были ли пассажиры в салоне транспортного средства.
В настоящее время по факту смертельной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято какое-либо решение в рамках действующего закона.