В центре Москвы под колесами Kia погиб мотоциклист

Днем 7 августа в центре Москвы на пересечении Шмитовского проспекта и Стрельбищенского переулка произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте, об этом сообщила столичная Госавтоинспекция .

Предварительно известно, что автомобиль марки Kia столкнулся с мотоциклом, водитель которого смертельно травмировался и скончался на месте. Бригада скорой помощи оказалась бессильна.

О состоянии водителя автомобиля на момент публикации заметки ничего не сообщается. Также неизвестно, были ли пассажиры в салоне транспортного средства.

В настоящее время по факту смертельной аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято какое-либо решение в рамках действующего закона.