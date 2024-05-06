В Свердловской области 17-летнего парня раздавила машина, упавшая с домкрата

Упавший с домкрата автомобиль Lada 2112 насмерть раздавил 17-летнего парня в Свердловской области. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в городе Полевской. Антон с двумя друзьями решил отправиться в гараж, чтобы отремонтировать свою зеленую «двенашку», которую купил совсем недавно. Парень поднял машину на домкрат, подложил кирпичи и забрался под нее. На предложение друга подложить колесо ответил отказом, так как планировал быстро завершить ремонт.

Домкрат сорвался в момент, когда Антон вылазил из-под автомобиля. Машина рухнула и придавила подростка. Пострадавший закричал и просил помощи, а затем замолчал. Друзьям не удалось самостоятельно вытащить Антона, поэтому они вызвали спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС подняли автомобиль. В этот момент Антон был еще жив, однако от полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

По словам друзей погибшего, месяц назад Антону исполнилось 17 лет. Он учился на экономиста, был добрым и отзывчивым парнем.

Ранее грузовик упал на автомобили во время разгрузки на юго-востоке Москвы. В результате инцидента пострадали минимум 5 транспортных средств.