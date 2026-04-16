В стрингах отбивалась от полицейских: проститутка пыталась убежать через карниз

сегодня в 13:11

Проститутка в трусах убегала от силовиков через карниз в Нижнем Новгороде

Проститутка в стрингах висела на карнизе дома в попытке убежать через окно от сотрудников полиции. Инцидент произошел на улице Грузинской в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «Нижний № 1».

В доме, предположительно, находился бордель. Во время штурма одна из ночных бабочек пыталась уйти через открытое окно. Она повисла на карнизе, но жрицу любви удалось поймать.

По словам местных жителей, в борделе было девять комнат. В каждой были кровать и душевая кабина.

В полицию увезли шестерых проституток. Двери в бордель закрыли и опечатали.

