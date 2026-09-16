В Солнечногорске пожарные провели учения в ФОК «Поварово»

Пожарные и персонал ФОК «Поварово» 15 сентября отработали эвакуацию и спасение условного пострадавшего при возгорании в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Плановые пожарно-технические учения прошли 15 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» в городском округе Солнечногорск. Сотрудники экстренных служб и персонал учреждения отработали действия при чрезвычайной ситуации.

По легенде, короткое замыкание в одной из раздевалок вызвало возгорание. В опасной зоне находился условный пострадавший, который не мог самостоятельно выйти из здания. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации персонал начал эвакуацию посетителей, а прибывшие пожарные сформировали звено газодымозащитной службы, нашли пострадавшего и вывели людей в безопасную зону.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск подполковник Александр Анжауров разобрал итоги тренировки с коллективом комплекса.

«Подобные мероприятия — это не просто формальное требование, а жизненно важная практика. Мы проверяем не только исправность систем оповещения и навигации, но и прежде всего готовность персонала. Четкая последовательность действий сотрудников позволяет избежать паники и предотвратить давку, что является решающим фактором при спасении жизней в реальных условиях», — подчеркнул Александр Анжауров.

Регулярные тренировки на социальных и спортивных объектах округа помогают персоналу отработать действия при нештатных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.