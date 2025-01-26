В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта тиктокера Ивана Золо

В Сочи подростки устроили протест из-за отмены концерта блогера Ивана Золо (Золочевского). Прибывшие на место правоохранители задержали несколько буйных фанатов, сообщает Baza .

Выступление популярного тиктокера должно было состояться на одной из концертных площадок в центральной части города, однако за час до начала мероприятия организаторы сообщили об его отмене.

Информация об отмене концерта привела в ярость подростов, которые устроили мини-бунт у дверей заведения. Несовершеннолетние начали выламывать двери и закидывать мусором клуб.

На место прибыли сотрудники полиции и росгрвардейцы. По словам очевидцев, правоохранители задержали свыше 10 человек. Всего в беспорядках участвовали более 100 несовершеннолетних.

Выступление Золочевского в Севастополе, которое должно было состояться 3 дня назад, также было отменено. Сотрудники полиции прибыли на место проведения мероприятия уже в процессе выступления артиста. Согласно официальной версии, концерт был отменен из-за «сообщения о заложенной бомбе».