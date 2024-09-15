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В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника

Два беспилотника ВСУ уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале .

По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы.

Губернатор попросил жителей в случае обнаружения частей беспилотников к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что еще три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области.