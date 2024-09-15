В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника
Два беспилотника ВСУ уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы.
Губернатор попросил жителей в случае обнаружения частей беспилотников к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что еще три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области.