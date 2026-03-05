В СИЗО № 1 Нижнего Новгорода нашли телефон внутри сушеной рыбы

сегодня в 13:42

Сотрудники изолятора в Нижнем Новгороде пресекли передачу телефона в рыбе

Сотрудники СИЗО № 1 в Нижнем Новгороде обнаружили мобильный телефон, спрятанный в сушеной рыбе и предназначенный одному из подследственных, сообщает ИА «Время Н» .

Попытку проноса запрещенного предмета пресекли при досмотре посылки. По данным пресс-службы ГУФСИН России по Нижегородской области, отправление предназначалось одному из содержащихся в изоляторе.

Мобильный телефон злоумышленник упаковал в полиэтилен и спрятал внутри тушки леща. Расчет был на то, что плотное брюшко рыбы поможет скрыть устройство от проверки, однако сотрудники учреждения обнаружили тайник.

По факту произошедшего проводится проверка. Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

