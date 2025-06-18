В Шушарах трехлетний ребенок опрокинул на себя сковороду с кипящим маслом

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга 17 июня произошел несчастный случай с трехлетним ребенком — он получил ожоги, перевернув на себя сковороду с раскаленным маслом. По предварительным данным, инцидент случился в Шушарах, и сейчас обстоятельства выясняют правоохранительные органы, сообщила газета «Петербургский дневник».

По информации 78.ru, ссылающейся на свои источники, трагедия произошла вечером, около 22:00, в жилом доме на Вишерской улице. Из-за невнимательности взрослых малыш опрокинул на себя сковородку с кипящим маслом.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики обнаружили у него ожоги третьей степени, затронувшие плечи, предплечья, грудь, живот, бедра, голени, стопы и промежность. По данному факту начата проверка.

Ранее в Клину младенец впал в кому после того, как отец накормил его пловом.