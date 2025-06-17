В Клину младенец впал в кому после того, как отец накормил его пловом

В подмосковном Клину отец накормил 10-месячного ребенка пловом с азиатской приправой. Младенец едва не умер, сообщает Mash .

По предварительным данным, после употребления в пищу плова с приправой у ребенка проявилась анафилактическая реакция. Начались судороги, малыш впал в кому.

Ребенка экстренно госпитализировали. Врачам удалось привести младенца в чувство.

Между тем частицы пищи попали малышу в легкие. У него началась пневмония.

Ранее маленькая девочка упала в пруд в Подмосковье и утонула. Она только научилась ходить и исследовала двор. Родители не заметили, как малышка упала в пруд.