В Севастополе нашли незаконно установленные камеры вблизи военных объектов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале , что в черте региона нашли незаконно установленные камеры, которые были направлены в сторону военных объектов.

В ходе комплексной проверки, проведенной силовыми структурами в Севастополе, нашли незаконно установленные камеры наблюдения, направленные на объекты военного назначения. Оперативный штаб принял решение о продолжении аналогичных проверочных мероприятий силовыми структурами в других частях города.

Правоохранительные органы тщательно обследовали примерно полторы тысячи земельных участков и жилых построек, расположенных на территории и вблизи различных садовых товариществ Гагаринского района. Под проверку попали такие товарищества как «Здоровье», «Медик» и «Медик-2», а также «Коммунальник», «Маяк-3», «Голубой залив», «Море», «Союзстрой», «Утес», «Югрыбхолодфлот», «Муссон» и ТСН СНТ «Боевик».

Администрация города обратилась с информационным сообщением к местным жителям и посетителям Севастополя относительно данной ситуации.

В ходе проверки миграционного законодательства также были обнаружены нарушения у шести граждан. На данный момент масштабное контрольное мероприятие по соблюдению миграционного законодательства завершилось в городе, уточнил Развожаев.