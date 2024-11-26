В сети появилось видео, как женщина приносит избитых младенцев в магазин

В сети появилось видео из магазина в Таганроге, запечатлевшее ужасающую сцену: пьяная женщина принесла туда двух избитых шестимесячных близнецов, сообщает Life.ru .

Опубликованные кадры с камер наблюдения показывают предполагаемого отца, берущего на руки одного из окровавленных младенцев и кричащего о его смерти. На лице малыша видны синяки.

Женщина, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявляет безразличие к происходящему, воет, ругается и обвиняет мужчину. Более того, на слова о смерти ребенка она цинично отвечает, что малыша нужно «просто повернуть и потрясти».

На данный момент следствие по этому уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Таганрога принесла мертвого сына вместе с его братом-близнецом в магазин разливного пива «Пивной ковчег», оставила детей на входе и ушла. Предварительно, перед этим она избила их.