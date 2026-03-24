В результате взрыва в жилом доме в Севастополе погибли два человека

На месте взрыва в Севастополе обнаружены два человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших», — сообщил он.

Взрыв произошел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом № 20.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован. Людей эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спецслужбы.

