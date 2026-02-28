В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли минимум 15 человек
Минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате падения самолета на трассе в Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Unitel.
«Пожарные сообщили о гибели 15 человек», — говорится в сообщении.
В больницу госпитализировали 10 пострадавших, они были в машинах в момент столкновения с самолетом.
Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу.
Отмечается, что на дороге в этот момент было активное движение транспорта.
Директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола позже сообщил, что самолет не упал, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
