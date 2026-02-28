сегодня в 03:57

В результате падения самолета на дорогу в Боливии погибли минимум 15 человек

Минимум 15 человек погибли и несколько пострадали в результате падения самолета на трассе в Боливии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Unitel.

«Пожарные сообщили о гибели 15 человек», — говорится в сообщении.

В больницу госпитализировали 10 пострадавших, они были в машинах в момент столкновения с самолетом.

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу.

Отмечается, что на дороге в этот момент было активное движение транспорта.

Директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола позже сообщил, что самолет не упал, а выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

