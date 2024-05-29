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В ресторане гостиницы в Чебоксарах взорвался баллон. Есть пострадавшие

При взрыве баллона в гостинице «Волга Премиум» в Чебоксарах пострадали 8 человек
Происшествия

Фото - © Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии

Во время взрыва баллона в гостиничном ресторане в Чебоксарах пострадали 8 человек, на месте работают экстренные службы, сообщает Telegram-канал «112».

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Насколько серьезные травмы получили люди, не уточняется. На момент публикации заметки также неизвестно, кто именно пострадал: постояльцы гостиницы или сотрудники.

На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижегородской области в гараже взорвался газовый баллон. Два человека получили травмы.