В ресторане гостиницы в Чебоксарах взорвался баллон. Есть пострадавшие
При взрыве баллона в гостинице «Волга Премиум» в Чебоксарах пострадали 8 человек
Фото - © Главное управление МЧС России по Чувашской Республике — Чувашии
Во время взрыва баллона в гостиничном ресторане в Чебоксарах пострадали 8 человек, на месте работают экстренные службы, сообщает Telegram-канал «112».
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Насколько серьезные травмы получили люди, не уточняется. На момент публикации заметки также неизвестно, кто именно пострадал: постояльцы гостиницы или сотрудники.
На месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Нижегородской области в гараже взорвался газовый баллон. Два человека получили травмы.