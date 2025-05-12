В Раменском 8-летний велосипедист сбил и серьезно травмировал маленькую девочку

Полуторагодовалая девочка получила черепно-мозговую травму во время прогулки с родителями и пятилетней сестрой. Малышку сбил 8-летний велосипедист, который обернулся на друзей и потерял контроль над двухколесным транспортным средством, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что семья с двумя детьми шла навстречу движения велосипедиста. В какой-то момент школьник отвлекся от дороги, обернувшись на друзей, которые двигались позади него. После этого мальчик врезался в полуторагодовалую девочку и сбил ее.

Малышка упала на асфальт и ударилась головой. В больнице маленькую пациентку осмотрели и диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Родители юного велосипедиста лишь отшутились, сказав, что травма девочки «до свадьбы заживет». Будут ли родители девочки обращаться за помощью в полицию, не уточняется.