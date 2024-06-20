В Польше истребитель сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук
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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость, сообщает ТАСС.
Генеральное командование Вооруженных сил Польши заявило, что 20 июня 2024 года в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка произошло авиационное происшествие с участием МиГ-29.
Самолет 22-й базы тактической авиации выполнял учебный полет. Он преодолел скорость звука на высоте около 305 метров. В результате при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.
Инцидент находится под вниманием военной жандармерии и Комиссии по расследованию авиационных происшествий. Военные пообещали, что ВС покроют все расходы, связанные с ремонтом поврежденных домов.