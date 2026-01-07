В Подольске неизвестный на улице взорвал гранату, возможны жертвы

В Сети распространилась информация о том, что 7 января на Юбилейной улице в подмосковном Подольске неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату. Предполагается, что мужчина мог погибнуть, сообщает «МК: срочные новости».

Предварительно известно, что происшествие произошло возле одного из жилых домов. В какой-то момент местные жители услышали взрыв.

Предполагается, что могла взорваться граната. Мужчина, который ее активировал, мог получить смертельные травмы.

На момент публикации заметки компетентные органы выясняют точную информацию о случившемся.

