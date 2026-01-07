В Подольске неизвестный на улице взорвал гранату, возможны жертвы
Фото - © Медиасток.рф
В Сети распространилась информация о том, что 7 января на Юбилейной улице в подмосковном Подольске неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату. Предполагается, что мужчина мог погибнуть, сообщает «МК: срочные новости».
Предварительно известно, что происшествие произошло возле одного из жилых домов. В какой-то момент местные жители услышали взрыв.
Предполагается, что могла взорваться граната. Мужчина, который ее активировал, мог получить смертельные травмы.
На момент публикации заметки компетентные органы выясняют точную информацию о случившемся.
