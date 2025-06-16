В Подольске мощный пожар: огнем охвачен балкон в жилом доме

Жители подмосковного Подольска стали очевидцами мощного пожара на улице Давыдова, 14к2. Там на восьмом этаже загорелся балкон в жилом доме, на кадрах видны языки пламени и дым, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованном видео показано, что открытый огонь охватил всю площадь балкона. Очевидцы вызвали спасателей, которые уже прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией пожара.

Информации о пострадавших не поступало.

Что стало причиной пожара, установят в ходе специальной экспертизы позднее.