В Подольске мощный пожар: огнем охвачен балкон в жилом доме
Балкон загорелся в жилом доме в Подольске
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Жители подмосковного Подольска стали очевидцами мощного пожара на улице Давыдова, 14к2. Там на восьмом этаже загорелся балкон в жилом доме, на кадрах видны языки пламени и дым, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованном видео показано, что открытый огонь охватил всю площадь балкона. Очевидцы вызвали спасателей, которые уже прибыли на место происшествия и занимаются ликвидацией пожара.
Информации о пострадавших не поступало.
Что стало причиной пожара, установят в ходе специальной экспертизы позднее.