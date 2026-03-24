В подмосковных Химках ликвидировано открытое горение
На производстве мебели в Химках Московской области ликвидировано открытое горение, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«На месте пожара в Химках объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.
В Химках Московской области произошел в цехе по производству мебели.
Возгорание произошло в поселке Лунево.
В ликвидации пожара участвуют порядка 50 человек и 16 единиц техники.
По предварительной информации, никто не пострадал.
