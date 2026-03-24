сегодня в 02:58

В подмосковных Химках ликвидировано открытое горение

На производстве мебели в Химках Московской области ликвидировано открытое горение, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На месте пожара в Химках объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

В Химках Московской области произошел в цехе по производству мебели.

Возгорание произошло в поселке Лунево.

В ликвидации пожара участвуют порядка 50 человек и 16 единиц техники.

По предварительной информации, никто не пострадал.

