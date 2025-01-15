В Подмосковье женщина лишилась 330 тыс руб, позвонив в центр помощи бойцам СВО

Жительница Московской области утверждает, что позвонила по номеру телефона, который увидела во время прямой линии президента Владимира Путина, и нарвалась на мошенников, которые лишили ее 330 тысяч рублей, сообщает Baza .

46-летняя жительница подмосковного поселка Вербилки по имени Светлана, обратилась по телефону, который, как ей показалось, был предназначен для родственников участников специальной военной операции. Ее интересовал вопрос получения льгот через оформление отцовства.

Вскоре после обращения в ее социальных сетях появился незнакомец с заманчивым предложением. Он уверял, что может организовать отпуск для ее супруга. За услугу мошенник запросил 200 тысяч рублей, обещая 29-дневный отдых. Доверчивая женщина, воодушевленная перспективой увидеть мужа, перевела требуемую сумму. Однако аферист не остановился на этом и, сославшись на технические проблемы, потребовал дополнительных средств. Общая сумма ущерба составила 330 тысяч рублей.

Полиция начала проверку по заявлению гражданки, ставшей жертвой мошенничества через телефонный номер, который ранее якобы показали в эфире президентской прямой линии.После получения денег аферисты прервали общение с жертвой и внесли ее контакт в черный список.