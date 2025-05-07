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В Подмосковье за сутки ликвидировали один лесной пожар

6 мая на территории гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар. Сотрудники лесной охраны Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» заметили очаг возгорания при наземном патрулировании в Озерном участковом лесничестве в 2 км от микрорайона Ариаторов г. о. Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за менее 2 часов.

Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.