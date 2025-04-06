сегодня в 11:30

В Подмосковье водитель Renault погиб в жестком ДТП с автобусом

Госавтоинспекция Московской области устанавливает обстоятельства жесткого ДТП с участием автомобиля Renault и автобуса марки «ЛиАЗ», которое произошло на 114-м километре дороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна». В результате аварии один человек погиб, сообщили в подмосковной полиции .

Предварительно установлено, что аварию 6 апреля спровоцировал водитель легковушки. В какой-то момент он не справился с управлением Renault, вылетел на полосу для встречного движения и врезался в автобус.

От полученных травм водитель Renault скончался на месте ДТП. О состоянии водителя автобуса ничего не сообщается.

Сотрудники ГАИ организовали проверку, в рамках которой устанавливают все обстоятельства случившегося.