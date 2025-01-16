В Подмосковье в результате ДТП с автобусом погибли три человека Происшествия сегодня в 23:38

На автотрассе в Московской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли три человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного ГУ МВД.

Авария произошла на 81-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна. Водитель Audi выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте происшествия. Ранее на 27-м км Ленинградского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.