В Подмосковье столкнулись сразу пять машин, один человек погиб

На юго-востоке Подмосковья в Богородском городском округе произошла массовая авария. На дороге столкнулись пять автомобилей, один человек получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 61-м км трассы М-12 в районе Богородского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение грузового и четырех легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.

На месте скончался водитель 1952 года рождения, который был за рулем автомобиля марки Nissan. Еще один пассажир этого транспортного средства 1954 года рождения доставлен в больницу с различными травмами. Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь и здоровье.

В районе аварии движение ограничено, работают сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилистов просят учитывать ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения.