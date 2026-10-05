В Подмосковье силовики спасли из рабства людей, которых держали в частном доме

В Московской области сотрудники правоохранительных органов спасли из трудового рабства людей, которых удерживали и принуждали к работе в закрытом загородном доме. Среди них были и иностранцы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Разоблачить криминальную схему удалось благодаря успешному побегу одного из невольников. Мужчина вырвался из заточения и обратился за защитой в полицию.

Силовики задержали предполагаемых вербовщика, управляющих и организаторов подпольного заведения.

Соучастники сняли трехэтажный коттедж в Раменском округе, превратив его в изолированный распределительный пункт. Периметр усадьбы закрыли глухим высоким забором, а за жильцами круглосуточно следили через систему видеокамер.

В качестве потенциальных жертв злоумышленники выбирали граждан, оказавшихся в тяжелом материальном положении, в том числе приезжих из других государств. Фигуранты обещали стабильное место работы, бесплатный ночлег и регулярное питание.

У жертв отбирали документы, удостоверяющие личность, и средства связи. Под постоянным психологическим давлением и реальной угрозой применения огнестрельного оружия и электрошокеров пленников принуждали к тяжелому физическому труду на сторонних коммерческих площадках без каких-либо трудовых договоров. Выплаты за работу были мизерными либо вовсе отсутствовали, тогда как основной финансовый заработок, выплаченный заказчиками, оседал в карманах лидеров группы.

Полицейские взяли под стражу пятерых подозреваемых. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ. Она устанавливает ответственность за незаконное лишение человека свободы. На период следствия суд отправил четверых фигурантов в СИЗО, пятому назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативники располагают данными о том, что задержанные могли наладить разветвленную сеть аналогичных нелегальных объектов по всему Московскому региону. Следственные и оперативные действия по установлению всех эпизодов криминальной деятельности продолжаются.

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