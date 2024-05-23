В Подмосковье 64-летнюю упаковщицу сосисок случайно разрезали на фабрике

В подмосковном Клину 64-летняя упаковщица сосисок случайно напоролась на нож раздельщицы мяса. Женщину удалось спасти, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на источник.

Во время рабочего дня пожилая работница проходила мимо коллеги, которая в этот момент разделывала мясо. В этот момент, по словам очевидцев, упаковщица потеряла равновесие и напоролась на нож, который вонзился в ее живот.

«Рана у нее была неглубокой — сантиметра 4 в области печени и крови почти не было. И все же, видимо, нашей сотруднице придется подлечиться», — рассказала медсестра, работавшая на предприятии.

Сейчас раненая упаковщица сосисок госпитализирована. Медик не исключила, что 64-летней сотруднице предстоит перенести операцию.