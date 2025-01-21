В Подмосковье 1,5-годовалый малыш проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку

В подмосковной клинике успешно провели операцию по извлечению из желудка полуторагодовалого ребенка 130 магнитов и литиевой батарейки. Малыш находится на амбулаторном лечении, сообщает SHOT .

Родители привезли сына в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, заподозрив, что мальчик проглотил посторонние предметы. При обследовании в желудке юного пациента обнаружили сцепленные друг с другом магниты и литиевую батарейку.

В результате сцепления магнитов у ребенка произошло повреждение слизистой оболочки и образовалась язва. Благодаря специальному эндоскопическому инструменту, напоминающему по форме «аллигатора», и корзине Дормиа, ребенку была проведена гастроскопия, в ходе которой были успешно извлечены все предметы. Операция прошла успешно.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении.