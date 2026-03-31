В Петербурге затопило стройплощадку метро «Богатырская»

В Приморском районе Санкт-Петербурга на строительной площадке станции метро «Богатырская» произошло подтопление. Происшествие случилось вечером 31 марта в районе пересечения улиц Оптиков и Туристской, сообщает «Деловой Петербург» .

В «Водоканале Санкт-Петербурга» факт происшествия подтвердили. Там заявили, что в указанный день на аварийную линию поступил сигнал о выходе холодной воды на дорогу по адресу: улица Туристская, дом 22. Для проверки и устранения неисправности оперативно выехала бригада специалистов.

Предварительно известно, что поток воды бил из-под ограждения, заливая как пешеходную зону, так и проезжую часть. В компании «Метрострой Северной столицы» акцентировали, что авария случилась на муниципальных коммуникациях, предположительно — на водопроводной магистрали. В самой организации отметили, что строительные работы в зоне прорыва не проводились.

Позднее «Водоканал» отчитался, что утечка была полностью остановлена к 19:40. Специалисты предприятия заверили, что подача холодной воды потребителям не прекращалась, а весь объем аварийной жидкости был утилизирован через систему городской канализации.

