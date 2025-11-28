сегодня в 23:25

В Петербурге в результате ДТП с участием автобусы и фуры погибли два человека

На Московском шоссе в Петербурге в результате ДТП с участием фуры и автобуса погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по городу и региону.

Предварительно установлено, что водитель 1966 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля «Вольво», совершил наезд на стоящие на выделенной полосе «ПАЗ» и «Камаз».

Рядом находились два водителя, которые меняли колеса. В результате ДТП они скончались на месте аварии.

28 ноября на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе 51-го километра около съезда под номером 51 произошла авария, которая спровоцировала затор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.