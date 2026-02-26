В Петербурге устанавливают героев, которые спасли выпавшего из окна мальчика

25 февраля в Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные спасли ребенка, который выпал из окна на 10-м этаже. По данным районной администрации, на данный момент имена героев, которые поймали мальчика растянутой курткой, пока неизвестны, но их устанавливают, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным районной пресс-службы, установить личность героев, вовремя подхвативших ребенка с помощью куртки, пока не удалось. Своих контактных данных в офисе врачей они не оставили. Как часто говорят, настоящие герои не носят отличительных знаков.

«Если мы все же узнаем их имена, то обязательно отблагодарим и даже наградим», — сообщили в пресс-службе администрации Приморского района.

Ранее сообщалось, что мальчик полутора лет выпал из окна квартиры на 10-м этаже на Богатырском проспекте. Известно, что в момент происшествия мальчик спал в комнате. Его родители находились у соседей, а 19-летний брат был увлечен компьютерной игрой в другом помещении. По другим данным, мать и брат все же были в квартире.

Юноша услышал шум со стороны улицы, заметил группу людей, а обернувшись — увидел ноги младшего брата в оконном проеме.

Известно, что окно, из которого произошло падение, состояло из трех частей. На двух из них были установлены блокирующие устройства, а на третьей — отсутствовали. Эту незапертую створку и смог открыть маленький ребенок. Видео падения малыша распространилось в Сети. Известно, что его ловили вчетвером.

